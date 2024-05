Kourtney Kardashian fala sobre ensaio fotográfico três meses após o parto: Não estava pronta

No último sábado, dia 4, Kourtney Kardashian publicou em suas redes sociais um backstage do ensaio fotográfico que ela fez três meses após o parto do seu primeiro filho com Travis Baker. Na legenda, a socialite diz que não estava se sentindo pronta para ser fotografada em um vestido justo e com tanta maquiagem.

A famosa falou sobre as dificuldades de trabalhar sendo mãe e mesmo que seu filho estivesse no estúdio com ela, a atriz afirmou que não é mesma coisa que ficar em casa de pijamas com ele. No entanto, ela diz que mudou o pensamento e que está focando na positividade. Para ela, trabalhar ao lado das suas irmãs e mãe, e poder levar seu filho, Rocky, é um privilégio, e ela é grata por isso.

O ensaio fotográfico foi para a divulgação da nova temporada de The Kardashians, que estreia no dia 23 de maio. O clã é famoso por compartilhar suas vidas em redes sociais e em séries como a atual e a antiga Keeping up with the Kardashians. O programa está sendo produzido pelo estúdio Hulu desde 2022 e contém o mesmo estilo de reality show. Ansiosos?

Kourtney e Travis se casaram em maio de 2022 e depois de um pouco mais de um ano eles tiveram seu primeiro filho juntos, Rocky. Vale lembrar que a Kardashian já é mãe de outras três crianças, Mason, Penelope e Reign, do seu antigo relacionamento com Scott Disick. Baker também é pai de Landon e Alabama, com sua ex-esposa Shanna Moakler.