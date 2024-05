Com uma série de shows marcados para outubro, Bruno Mars revela que quer comemorar aniversário no Brasil: - Avisem a todos

Bruno Mars fez a alegria de todos ao anunciar que realizará uma série de shows no Brasil em outubro. Em entrevista ao Fantástico, o cantor revelou o quanto ama o nosso país tropical e como está a expectativa para o retorno.

- Me diziam que os artistas vinham pra cá pra se aposentar. Eu sempre quis mudar isso. Queria construir algo aqui, começou o artista.

O famoso ainda comentou sobre o apelido que ganhou dos fãs brasileiros:

- Bruninho é como eu sou conhecido no Brasil. Uma noite o pessoal começou a gritar isso e eu amo, porque me sinto um artista diferente quando estou no Brasil.

E também relembrou como foi tocar Evidências de Chitãozinho e Xororó quando se apresentou no The Town em 2023.

- O meu tecladista John Foster pesquisou bastante por uma música que fosse mexer com o público brasileiro. Ele encontrou e apostou. Como nos filmes, todo mundo começou a cantar, foi lindo. No próximo show, o compositor apareceu lá e foi incrível. Quem sabe a gente não faz um concurso: qual música vocês querem que o John [tecladista de Bruno] toque para todo mundo cantar junto? Um momento de karaokê com o público, vamos ver se fazemos isso.

Ao ser questionado se os shows no Brasil serão diferentes das outras paradas, Bruno respondeu:

- Os shows no Brasil sempre são diferentes, porque a energia das pessoas é diferente. A última vez foi tão incrível que agora quero comemorar meu aniversário lá. É dia 8 e outubro e tem show no Brasil nesse dia. Avisem a todos, é a festa de aniversário brasileira do Bruno.

O cantor surpreendeu ao contar de onde vem seu amor pelo país:

- Eu me apaixonei por uma parte do Brasil quando eu era criança. Meu pai me levou ao cinema pra ver um filme sobre capoeira. E a partir daí eu comecei a sonhar sobre um dia ir pro Brasil.

E ainda declarou com confiança:

- Bruninho tá de volta. Maior e melhor do que nunca... Mas agora, vai ser Brunão!!