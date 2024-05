Luciano Huck pede desculpas para Gracyanne Barbosa após fazer brincadeiras com Belo: Que o amor prevaleça

Luciano Huck separou alguns minutos do Domingão com Huck do último dia 5 de maio para pedir desculpas à Gracyanne Barbosa. Como você viu aqui no ESTRELANDO, Belo participou do programa pouco depois de anunciar a separação da influenciadora e os comentários do apresentador acabaram a incomodando.

Em seu pedido de desculpas, Luciano disse:

- Gracy, um beijo para você, espero que vocês se acertem, mas aqui no palco era uma grande brincadeira. Semana passada eu brinquei com o Belo aqui no palco, mas espero que o amor prevaleça, e se eles quiserem voltar, que voltem, quem sou eu para dar pitaco. Eu quero mais é celebrar, vocês são conhecidos há tanto tempo. Então, Gracy, um beijo para você, espero que vocês se acertem, mas aqui no palco era uma grande brincadeira com o Belo. Beijo no coração.

Na semana passada, Luciano deu a entender que poderia criar um quadro para achar um novo amor para Belo. Ele ainda disse:

- A vida segue, né? A fila anda, né? A gente precisa andar pra frente.

Em entrevista para o colunista Lucas Pasin, Gracyanne expressou seu descontentamento com o programa:

- O programa foi de uma indelicadeza absurda, uma falta de empatia. Difícil, para mim, ver um colega do casal simplesmente ignorar o fato de existir dor, de sermos reais. Ele preferiu brincar com isso. Faltou só comemorar.