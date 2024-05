Luísa Sonza anuncia show beneficente para ajudar famílias do Rio Grande do Sul

No último domingo, dia 05, a cantora Luísa Sonza divulgou em suas redes sociais que irá organizar um show beneficente para ajudar as famílias que perderam suas casas devido às enchentes no Rio Grande do Sul. Segundo ela, o evento será focado em arrecadar fundos para as pessoas que perderam tudo, a fim de auxiliar na reconstrução de suas vidas.

Mais tarde no mesmo dia, a artista publicou que as cantoras Pocah, Lexa e Duda Beat vão participar da ação. Ela também está à procura de um lugar para realizar a performance e de empresas para fazer acontecer o mais rápido possível.

Além disso, Luísa enviou barcos e pessoas de sua equipe para distribuir recursos ao povo do Rio Grande do Sul. O estado vem sofrendo com tempestades desde o final de abril e a situação se agravou nesta última semana.

Diversas casas foram submersas devido às fortes enchentes e várias famílias perderam todas as suas coisas. Outros artistas também se movimentaram para ajudar, como o cantor João Gomes, que também realizou um show e doou todo o cachê para os afetados.