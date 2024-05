Lexa divide opiniões ao se jogar no funk no Dança dos Famosos

O Dança dos Famosos do último domingo, dia 5, foi marcado pelo funk. Com isso, era de se esperar que o público estivesse ansioso pela apresentação de Lexa, não é? Afinal, a funkeira é um dos nomes mais fortes no ritmo no Brasil.

No entanto, alguns internautas não curtiram muito ver a cantora dançando. No X, antigo Twitter, algumas pessoas escreveram terem se decepcionado com a performance da ex esposa de MC Guimê.

E agora alguns comentários:

Hoje eu chorei com a Lexa sem conseguir fazer o passo na Danca dos Famosos, escreveu um internauta.

Dança dos famosos mostrando que funk não é pra qualquer um... Lexa mexendo a bunda com a barriga, escreveu outro.

Todo mundo passaria pano caso a Lexa pedisse mudança de professor nessa Dança dos Famosos, né?, escreveu outra.

Que terror essa dança da Lexa na Dança dos Famosos, disse outra.

Eu assistindo dança dos famosos pela primeira vez, como uma boa crítica, achei a Lexa muita lenta pra uma funkeira, escreveu outra.