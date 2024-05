Charge - 6 de maio de 2024

Gilvan Junior, secretário de Ações Governamentais de Santo André, nome escolhido pelo prefeito Paulo Serra (PSDB) a sucessão municipal, afirma que tem como missão “continuar transformando” a cidade, caso eleito. Para isso aposta no constante diálogo com a classe política e com a sociedade. “É preciso manter a chama acesa”, disse o pré-candidato a prefeito pelo PSDB. Até ontem na Secretaria de Saúde, o tucano avalia ser necessário ampliar ações de conscientização da população. “Oitenta por cento dos pacientes das UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) não precisariam estar ali”, discorreu, em entrevista exclusiva na sede do Diário.