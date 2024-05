Receita envia helicóptero a Porto Alegre para reforçar mobilização e ajudar RS

A Receita Federal enviou a Porto Alegre um helicóptero para apoiar a mobilização do órgão na ajuda às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Em nota, a Receita informou que o superintendente no Estado, Altemir Linhares de Melo, disse que, além dessa aeronave, diversos drones da instituição irão auxiliar a Defesa Civil na avaliação dos danos causados pelas chuvas e na busca por pessoas desaparecidas.

"O helicóptero e os drones permitem o sobrevoo em regiões praticamente inacessíveis, preservando a integridade das equipes de resgate", diz a nota.

Neste sábado, 4, a Receita também informou que deu início a uma mobilização logística para levar doações às populações atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.