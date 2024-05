CVC firma parceria com Azul, Gol, Jamef e Latam para ajudar famílias no Rio Grande do Sul

Devido à situação causada pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul, a CVC está disponibilizando as mais de mil lojas em todo o Brasil para coleta de doações, com o objetivo de auxiliar os desabrigados impactados pela tragédia. Após arrecadação, a distribuição será feita por meio de uma parceria com a Azul, Gol, Jamef Logística e Latam.

A CVC informa ainda que os interessados em participar podem realizar a entrega de itens nas lojas da operadora de turismo de amanhã, 6, até domingo, dia 12 de maio. Os itens aceitos são: roupas, calçados, lençóis, cobertores e toalhas.