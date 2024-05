Ministros Pimenta e Waldez Góes dizem que resgates serão intensificados na região do Guaíba/RS

Os ministros Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social) e Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional) postaram um vídeo na rede social X dizendo que o domingo começou com a chuva retomando a intensidade na região metropolitana de Porto Alegre e que irão redobrar os esforços nos resgates na região do Guaíba, no Rio Grande do Sul.

"As informações que temos é que a Lagoa dos Patos faz com que o Guaíba fique represado e haja uma dificuldade do escoamento da água, principalmente aqui na região metropolitana. Esse domingo será de muito trabalho, principalmente em Canoas, Eldorado, Guaíba, essas cidades no entorno de Porto Alegre", afirmou Pimenta.

Pimenta disse ainda que muitas famílias precisam ser deslocadas para os abrigos.

Já o ministro Waldez Góes afirmou que será intensificado, ao longo de todo o dia de hoje e de amanhã, a operação de resgate que já somaram até ontem mais de 10 mil pessoas resgatadas, com 32 helicópteros em atividade e milhares de servidores civis e militares operando.

"Essa região do Guaíba recebe de forma redobrada a atenção dos governos federal, estadual e municipal e a intensificação dos resgates será muito intensa no dia de hoje", afirmou em vídeo.