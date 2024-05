Áudio do VAR tem debate em lance polêmico e Flamengo critica arbitragem 'Sempre contra nós'

O Flamengo mostrou muita irritação após o empate por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, neste sábado, no Nabi Abi Chedid, pela quinta rodada do Brasileirão, e, através dos dirigentes Bruno Spindel e Marcos Braz, disparou contra a arbitragem. A coletiva de imprensa do técnico Tite, que aconteceria após o duelo, também foi cancelada em tom de protesto. O áudio do VAR, divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mostra debate sobre a expulsão anulada de Luan Cândido.

"A gente está sendo prejudicado jogo a jogo. Já enviamos um ofício em outros momentos e não adianta. Só o que adianta é chamar para CPI, expor publicamente, dizer que é ladrão, dizer que tem assalto. Para eles respeitarem o clube, só desse jeito. Se não fizer desse jeito, não adianta. É um absurdo. O que aconteceu é um absurdo. A gente precisa desempenhar, merecer vencer. Eu acho que a gente mereceu um resultado melhor. Se tivesse a expulsão no início do jogo, mudava completamente o jogo. O pênalti do Luiz Araújo também. Se o critério ali foi de anular a expulsão, tinha que ter dado o pênalti", disparou Bruno Spindel em tom de crítica à CBF.

Marcos Braz seguiu a mesma linha e pareceu dar uma alfinetada em John Textor, que vem questionando a legitimidade do futebol brasileiro. "É uma vergonha o que está acontecendo. Quero entender o seguinte: é quem bate mais forte na mesa, quem briga mais que está levando? É (para) isso que a CBF tá se ajoelhando? É quem dá porrada na mesa, quem bate, quem faz ilações perigosíssimas? A gente tem que ver como vai fazer, porque o campeonato não vai acabar bem", afirmou.

Spindel já foi mais direto e pediu punições ao dono da SAF do Botafogo. "A gente acha que o que está acontecendo é um acinte. Um presidente de um clube diz que tem roubo, que tem fraude, que tem manipulação. O outro diz que tem assalto, o outro diz que tem roubo. E jogo após jogo, com os árbitros acuados, eles vão prejudicando o Flamengo . O que é mais acintoso é a falta de critério e sempre contra o Flamengo. Eu não consigo achar que isso é normal, que não tem alguma coisa por trás. A CBF precisa esclarecer, porque não acontece nada. Quem diz que tem assalto, que tem roubo, que tem o caramba, não acontece nada. E o árbitro entra completamente acuado em todos os jogos que vai jogar contra o Flamengo", disparou.

Em campo, os nervos dos jogadores e da comissão técnica do Flamengo estavam à flor da pele. Bruno Henrique também criticou a arbitragem de Paulo Cesar Zanovelli da Silva. Já Tite e o auxiliar Matheus Bachi foram advertidos com cartão amarelo por reclamação. A CBF divulgou os áudios do VAR do duelo. Sobre a expulsão de Luan Cândido, há um debate na cabine sobre uma falta no início da jogada. No primeiro momento, eles afirmam que não há inflação, mas acabam mudando de ideia. Chegaram a falar também em "contato sem querer" e "ocasional". Mesmo assim, a decisão foi pela marcação da falta e anulação do cartão vermelho ao jogador do clube paulista.

"No lance da possível falta, os dois jogadores estão em deslocamento e trançam o pé acidental, totalmente olhando para a bola. Não há falta, estamos checando o impedimento", disse o árbitro de vídeo, Daniel Nobre Bins, que mudou de ideia posteriormente. "Zanovelli, vou pedir para você revisar uma possível falta porque depois esse jogador vai sair na cara. É uma situação acidental, mas que causa um prejuízo ao jogador. Trisca na perna dele, e isso faz com que o jogador caia."

"Realmente é uma falta sem querer. Deixa a jogada seguir, eu quero ver o impacto. Segue, segue, segue. Eu vou voltar, vou tirar o cartão vermelho e vou voltar com falta aqui", concluiu Zanovelli.

Sobre um possível pênalti em Luiz Araújo, a decisão foi mais rápida e Bins não enxergou falta no lance e, por isso, mandou o duelo seguir. Ambos os lances resultaram nas várias reclamações por parte dos flamenguistas.