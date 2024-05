Voo da Ponte Preta é cancelado e CBF adia duelo com a Chapecoense pela Série B

O voo que levaria a Ponte Preta de Campinas (SP) a Chapecó (SC) na manhã deste sábado foi cancelado devido ao mau tempo na região catarinense. Com isso, o duelo com a Chapecoense pela Série B do Campeonato Brasileiro foi adiado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O jogo, válido pela sexta rodada, estava marcado para as 16h de domingo. Com a situação, foi remarcado para segunda-feira, às 19h, na Arena Condá.

O cronograma da Ponte Preta era viajar na manhã deste sábado para Chapecó e ainda realizar um treino. No aeroporto de Viracopos, porém, foi notificada do cancelamento. Com isso, o time campinense teve que retornar e mudar sua cartilha de treinos.

A Ponte Preta ainda não divulgou o seu novo cronograma, mas acredita-se que a delegação deve tentar embarcar para Chapecó no domingo. A partida é de suma importância para o time campineiro, que ainda aparece muito próximo da zona de rebaixamento.

Há dois jogos sem vencer, a Ponte Preta busca reabilitação no campeonato. Com cinco pontos, está em 14º lugar. A Chapecoense, que não vence há três partidas, tem oito pontos, em nono lugar.