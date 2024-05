Mauaense bate Mauá na Segundona estadual

O Grêmio Mauaense levou a melhor no clássico local diante do Mauá FC, ontem à tarde, no Estádio Pedro Benedetti. Com a vitória por 2 a 0, a Locomotiva chegou aos seis pontos no Grupo 3 da Segunda Divisão do Paulista, na vice-liderança, enquanto o adversário se manteve com quatro, em terceiro lugar. O Ecus, que venceu o União Mogi por 1 a 0, fora de casa, lidera a chave com nove.