Água Santa bate Maringá e assume ponta do Grupo A7

O Água Santa venceu por 2 a 1 o Maringá na tarde de ontem, no Estádio do Canindé, na Capital. Com isso, o Netuno garantiu a segunda vitória consecutiva na primeira fase da Série D do Brasileiro e assumiu a liderança isolada do Grupo A7, com seis pontos.

O time paranaense saiu na frente no placar com gol de Caique, aos 41 minutos do primeiro tempo. O Netuno empatou ainda na etapa inicial, aos 45 minutos, com Jeam.

A virada veio somente nos acréscimos da etapa final com o ponta-esquerda Neilton Mestzk, que balançou a rede aos 97 minutos e garantiu a segunda vitória seguida para o Água Santa na competição.

O próximo desafio do Netuno será no sábado (11), contra a Inter de Limeira, no Limeirão. O time de Limeira está em terceiro lugar da chave e enfrenta hoje, fora de casa, o Costa Rica-MS.