Sto.André segue sem vencer pela Série D

A oportunidade de estrear no Estádio Bruno Daniel era vista como importante incentivo para o Santo André na busca pela primeira vitória na Série D do Campeonato Brasileiro, ontem à tarde. Mas o fator casa pouco influenciou no empate por 0 a 0 com o Patrocinense, de Minas Gerais, no segundo compromisso pelo Grupo A7.

Com o resultado, a equipe do técnico Leston Junior chegou ao primeiro ponto, apesar de continuar na parte de baixo da classificação (em sexto lugar) – na estreia, o Ramalhão acabou derrotado por 2 a 1 pelo Maringá, em duelo disputado no Paraná.

Diante dos resultados acumulados até agora no torneio, o Santo André parece repetir a campanha pífia da última edição da Quarta Divisão do Nacional, quando ficou apenas na quinta colocação no seu grupo e, com isso, não garantiu a classificação para a segunda fase. Pior o do que isso, é o torcedor constatar que o Ramalhão segue com apenas uma vitória na temporada 2024, conquistada diante da Ponte Preta (1 a 0) na 12ª rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista, que sacramentou o rebaixamento do clube para a Série A-2 de 2025.

O Santo André volta a campo no sábado, no Vale do Paraíba, para encarar o São Jose Esporte Clube, às 18h, no Estádio Martins Pereira. Será uma nova oportunidade para o Ramalhão voltar a vencer na temporada diante de adversário que também tem um ponto, mas está na lanterna com base apenas nos critérios de desempate.da Redação