Dia das Mães embala vendas em shoppings pelo Grande ABC

O Dia das Mães se aproxima e, com ele, a expectativa de um aumento significativo nas vendas no comércio no Grande ABC. Uma pesquisa da Abecs (Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços), realizada em parceria com o Instituto Datafolha, revela que 72% dos consumidores pretendem comprar presentes em lojas físicas, enquanto 24% vão optar pelo online.

Para os shoppings centers, este dia representa a segunda data mais importante do ano em termos de vendas, ficando atrás apenas do Natal. Com isso, os centros comerciais estão investindo em campanhas e promoções para atrair clientes e aumentar o faturamento.

Em São Bernardo, o Golden Square Shopping projeta crescimento de 8% nas vendas totais em relação a 2023, com destaque para os segmentos de alimentação (13%) e artigos presenteáveis (10%).

De acordo com o gerente de marketing do centro, Renann Mendes, essa alta reflete a importância desse ambiente de diversão para a população. “O shopping hoje é lugar de encontro, de troca, de sociedade, de experimentação. Por isso é importante ter espaços de convivência como os restaurantes. A compra acaba se tornando uma consequência desse momento de lazer”, disse.

Para atrair os consumidores, o Golden Square Shopping oferece diversas promoções e ações, como a cada 250 reais em compras, o cliente recebe um colar personalizado da Morana, limitado a um por CPF, e a chance de concorrer a dois vales-viagem de R$ 5 mil. Além de um espaço instagramável para fotos com as mães.

Já em Santo André, o Shopping ABC também espera receber grande movimento no Dia das Mães, com 15% a mais de fluxo de clientes em comparação com as semanas normais. A expectativa de vendas é de 10% a mais do que na mesma data no ano passado.

A campanha do shopping, ‘Seja um filho da mãe e arrase no presente’, em parceria com a ONG Amigos do Bem, oferece um Bowl de Cerâmica da ONG a cada R$ 500 em compras e um número da sorte para concorrer a um carro zero-quilômetro. Ao todo serão 10 mil brindes em estoque para a data comemorativa.

E o Grand Plaza Shopping também está otimista, prevendo um aumento de 9% nas vendas e de 5% a mais no fluxo de clientes no empreendimento, em comparação com mesmo período do ano passado.

Entre os dias 30 de abril e 12 de maio, o estabelecimento presenteará com produtos da Natura Ekos para todos os clientes que gastarem R$ 450 em compras. Além disso, o presente ainda vem acompanhado de um número da sorte para que o cliente possa concorrer a cinco vales-compra de R$ 10 mil cada, para consumir em lojas do shopping.