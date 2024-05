Kane marca, mas Bayern de Munique perde do Stuttgart no Alemão; Dortmund goleia

Artilheiro disparado do Campeonato Alemão, Harry Kane fez seu gol de número 36 neste sábado, mas o Bayern de Munique acabou perdendo para o Stuttgart por 3 a 1, na Mercedes-Benz Arena, pela 32ª rodada. Com isso, a briga pela segunda colocação continua em aberto. Destaque também para o Borussia Dortmund. O semifinalista da Liga dos Campeões da Europa fez 5 a 1 no Augsburg.

A derrota deixou o Bayern com 69 pontos, apenas dois a mais do que o Stuttgart, que ainda confia na possibilidade de assumir a vice-liderança nas rodadas derradeiras. O líder e campeão é o Bayer Leverkusen, com 81.

Sonhando com a segunda colocação do Campeonato Alemão, o Stuttgart começou o jogo pressionando o Bayern e quase abriu o placar logo aos dez minutos. Chris Fuhrich recebeu na entrada da área e exigiu grande defesa de Manuel Neuer. O time da casa tinha o domínio da partida e acabou fazendo 1 a 0 aos 29. Undav acionou Stergiou, que bateu com categoria para inaugurar o placar.

Mas o Bayern buscou o empate ainda no primeiro tempo com o artilheiro Harry Kane, em cobrança de pênaltis, aos 37. Apesar de ter levado o empate, o Stuttgart continuou atacando e perdeu uma grande oportunidade com Undav. Ele recebeu livre na entrada da área e jogou por cima do travessão.

As duas equipes voltaram para o segundo tempo mais cautelosas e pouco se arriscaram. Para tentar ameaçar a vice-liderança do Bayern, o Stuttgart precisou se soltar mais e foi recompensado aos 38. Silas deu belo cruzamento na cabeça de Woo-Yeong Jeong, que testou firme para fazer 2 a 1.

E não acabou por aí. O Bayern "entregou as fichas" para o Stuttgart, que ainda fez o terceiro, com Silas. Ele recebeu na entrada da área, de Guirassy, e chutou no canto direito do goleiro para decretar o triunfo.

Ainda neste sábado, no Signal Iduna Park, o Borussia Dortmund, mesmo priorizando a Liga dos Campeões da Europa, venceu o Augsburg por sonoros 5 a 1, com gols de Moukoko, duas vezes, Malen, Nmecha e Reus, que deixará o clube ao final da temporada.

O Dortmund, que já garantiu vaga na próxima edição da Liga dos Campeões via ranking da Uefa, continua na quinta colocação, com 60 pontos, contra 39 do Augsburg, em nono.

O Wolfsburg (12º), por sua vez, venceu o lanterna Darmstadt por 3 a 0, enquanto que Werder Bremen (10º) e Borussia Monchengladbach (13º) ficaram no empate por 2 a 2.