Ramalhão encara 1º jogo em casa pela Série D

O Ramalhão realiza hoje o primeiro compromisso em casa pelo Campeonato Brasileiro da Série D de 2024, diante do Patrocinense-MG. A bola rola a partir de 15h no Estádio Bruno Daniel.

Após a derrota por 2 a 1 para Maringá, fora de casa, na primeira rodada da competição nacional, o Santo André vai em busca dos primeiros três pontos. O adversário chega em situação parecida, já que também foi batido no último jogo, por 2 a 0 para o Água Santa. Neste momento, os times ocupam as últimas posições do Grupo A7.

Com apenas uma vitória em 2024, a equipe do Grande ABC aposta no técnico Leston Junior para melhorar o ano. A partida de hoje marca o primeiro compromisso do comandante no Bruno Daniel.

Na última edição da Série D, o Ramalhão ficou na quinta posição de seu grupo, sem garantir a classificação para a segunda fase. Já o clube mineiro foi líder de seu chaveamento e parou somente na terceira fase da competição.

Na tarde de ontem, o Ramalhão anunciou a contratação do zagueiro Rafael Milhorim, 26 anos. O atleta jogou o Campeonato Paulista da Série A3 pelo Grêmio Prudente, além de já ter vestido as camisas de clubes como Palmeiras e Novorizontino. O jogador faz parte da reformulação do clube, que já anunciou mais de dez reforços desde o fim do Paulista.

Os ingressos para assistir à partida estão disponíveis no site totalticket.com.br, e o valor das entradas varia entre R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).