Inteligência emocional, paixão pela cidade e liderança definiram Gilvan

Paixão por Santo André. Capacidade administrativa. Juventude. Humildade. Liderança. Inteligência emocional. São esses, nessa ordem, os tópicos listados pelo prefeito Paulo Serra (PSDB) ao responder ao Diário sobre o que pesou para que ele se definisse pelo secretário de Saúde, Gilvan Junior (PSDB), para representá-lo na corrida sucessória pelo Paço, em outubro.

“É preciso deixar bem claro que esta é uma decisão coletiva. Passou pelo crivo de um time que representa a própria transformação que a gente conseguiu implementar na cidade, em todas as áreas. A definição pelo Gilvan é fruto de escolha e escuta coletivas”, disse o prefeito em entrevista exclusiva concedida na noite de ontem, na sede do jornal.

Segundo Paulo Serra, depois de conversar bastante com integrantes de seu grupo político, ele se definiu pelo secretário de Saúde nos primeiros dias de abril. “Um cara apaixonado pela cidade. É um ponto que pesa muito. Além disso, a questão da capacidade administrativa, que o Gilvan demonstrou em todas as áreas em que passou”, disse o prefeito. Integrante da gestão desde o início, em 2017, o pré-candidato já foi secretário de Planejamento e superintendente do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André).

O comunicado oficial do ungido foi feito na quarta-feira, em almoço com aliados no restaurante Baby Beef Jardim. Segundo Paulo Serra, não houve objeçõe. “O projeto é coletivo, temos um time. Fazendo metáfora com o futebol, temos posições. Goleiro, lateral, volante. Não dá para todo mundo ser o artilheiro ou o camisa 10”, comparou o prefeito.

O chefe do Executivo disse que explicou aos presentes à reunião que “vai ter espaço para todo mundo”. “Há vários campos que as pessoas que estão no mesmo barco sabem que vamos ocupar. Temos um time muito consciente e foi muito tranquilo. Respeito muito a aspiração pessoal, o sonho, mas o coletivo tem de prevalecer”, declarou.

Questionado sobre os dissidentes, como o vereador Coronel Edson Sardano (Novo) e o vice Luiz Zacarias (PL), que romperam com o governo e anunciaram a pré-candidatura, Paulo Serra foi contido. “É projeto pessoal, que é legítimo também. Só não dá para dizer que é representante deste governo que está aí. Não é. O governo está legitimado na candidatura do Gilvan.”

ERROS

Paulo Serra garantiu que, caso Gilvan seja eleito, o indicado não vai repetir os erros que ele próprio cometeu no início da gestão. O tucano disse que faltou comunicar-se melhor para evitar o que chamou de dois “equívocos” de sua administração: o fechamento de sete unidades de saúde e a revisão dos valores do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano).

“Os equívocos que a gente cometeu, e aí você citou dois que realmente foram muito espinhosos no início da gestão, são produtos de um erro que a gente não comete mais, que é talvez não ter dialogado o suficiente. Quando a gente ouve, a gente erra muito menos”, aconselhou Paulo Serra, citando que o principal desafio de seu sucessor será lidar com os precatórios de R$ 1,8 bilhão.

“Só temos tem um problema estrutural, que é precatório, de 30 anos atrás, lá da gestão Celso Daniel. É o único problema estrutural que impede a cidade de ter uma saúde financeira ainda melhor, com mais capacidade de investimento, com mais fôlego”, finalizou Paulo Serra.