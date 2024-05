Ex-esposa de Anderson Leonardo fala sobre primeira canção de ninar feita pelo cantor para caçula e emociona

Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, morreu no dia 26 de abril após complicações por um câncer na região inguinal. O cantor deixou ex-esposas e quatro filhos e, nesta sexta-feira, dia 3, Paula Cardoso relembrou com carinho o ex-companheiro.

Paula compartilhou um vídeo da filha que teve com o cantor, Alice, de quatro anos de idade. No registro, a bebê tinha apenas dias de vida e ainda estava na encubadora, no hospital enquanto ouvia a música feita especialmente pelo pai.

A canção pensada por Anderson Leonardo não tinha nenhuma letra, eram apenas sons feitos com a boca pelo próprio artista. Na legenda da publicação, Paula se derreteu pela memória:

Essa foi a primeira canção de ninar que você cantou para ela.

O grupo Molejo fez a sua primeira apresentação após a morte do vocalista nesta sexta-feira, dia 3. O show aconteceu no centro do Rio de Janeiro, no mesmo lugar onde o conjunto se apresenta toda semana.

Andrezinho Silva, que assumiu a função de vocalista no Molejo, falou um pouco com o público que estava por lá e compartilhou os sentimentos que ele e os colegas estavam tendo após a morte do amigo.

O grupo não pediu um minuto de silêncio para o público, na verdade. Eles preferiram que os fãs fizessem uma salva de palmas bastante calorosa para celebrar Anderson e registrar seu legado.