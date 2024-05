Serviço de Zona Azul pode ser ativado via Apple Watch

Usuários do Apple Watch – relógio inteligente desenvolvido pela big tech Apple Inc – agora podem utilizar esse dispositivo para estacionar o carro nas vagas de Zona Azul presentes em Santo André, São Bernardo e mais 19 municípios que dispõem do App Zul+, plataforma digital de serviços da Estapar.

A nova funcionalidade foi criada pela equipe de tecnologia do Zul+ e já está disponível nas cidades em que o aplicativo opera (abaixo segue a lista). "Da mesma forma que, hoje em dia, é possível fazer a ativação da Zona Azul pelo smartphone, os usuários do serviço também podem fazer isso por meio do relógio da Apple, mesmo distante do aparelho celular", destaca André Brunetta, diretor de Inovação e Digital da Estapar e um dos criadores do Zul+.

A fusão dos serviços das duas marcas em uma única plataforma digital, em 2023, elevou a rede de estacionamentos à categoria de autotech. Isto é, de empresa que desenvolve soluções por meio de tecnologias automotivas para o avanço do setor. A nova ferramenta, segundo Brunetta, é o primeiro resultado dessa união, que também conta com a Zletric – startup focada no segmento de recarga de carros elétricos, adquirida pela Estapar em 2022.

Como funciona

Brunetta explica que relógios da Apple que possuem a função 'celular' junto com um E-SIM habilitado conseguem fazer todas as ações sem o iPhone vinculado estar próximo. "Isso permite que o usuário possa ir à academia ou uma consulta, por exemplo, levando apenas o relógio e deixando o iPhone em casa".

Toda a tecnologia aplicada, segundo ele, foi desenvolvida pela própria equipe do Zul+. “É fruto do profundo conhecimento da companha no serviço de Zona Azul e contou com insights e know-how de operação de uma das maiores cidades do mundo em termos de operação, que é São Paulo, vencedora do prêmio IPMI 2022, justamente pela inovação deste modelo de negócio e dentro de uma incessante busca por melhorar a UX de nosso cliente, trazendo vanguarda em inovação. Nosso time de tecnologia trouxe esta facilidade de pagar o CAD da Zona Azul, sem a necessidade de estar com o celular em mãos, apenas por um toque no seu Apple Watch”, enfatiza.

O objetivo é oferecer mais comodidade aos 4 milhões de usuários da plataforma digital da Estapar que, além do serviço de Zona Azul, também permite a contratação de seguro automotivo, tag de pedágio, reserva de vagas em aeroportos e arenas esportivas, pagamento de IPVA, licenciamento, dentre outras várias funcionalidades.

Essa variedade também se estende às formas de pagamento. O Zul+ aceita PIX, cartões de débito e crédito, boleto, Google e Apple Pay.

Além de Santo André e São Bernardo, abaixo segue a lista de cidades que também dispõem da nova funcionalidade no Apple Watch:

Americana – SP

Juiz de Fora - MG

Jacareí - SP

Rio Claro - SP

Limeira - SP

Mongaguá - SP

Salgueiro - PE

São João da Boa Vista - SP

Fortaleza - CE

Taubaté - SP

Mogi das Cruzes - SP

São Barbara D'Oeste - SP

São Paulo - SP

*Belo Horizonte - MG

*Salvador - BA

Curitiba - PR

Cajazeiras - PB

São Carlos - SP

Araraquara - SP

* Em Belo Horizonte e em Salvador, inicialmente só é possível fazer o acompanhamento do tempo de utilização da vaga, além de estender ou cancelar o serviço. A ativação, por ora, continua dependendo do smartphone.