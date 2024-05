Moody's: Estratégia de negócios permitiu à Petrobras reduzir dívida e melhorar métricas

A execução do programa de vendas de ativos da Petrobras e a estratégia de negócios dos últimos anos permitiram à estatal reduzir significativamente o nível de dívida e melhorar as métricas de crédito nos últimos anos, afirma a Moody's.

Em relatório, a agência destaca que essa realidade deixou a companhia em posição "muito confortável" para lidar com eventual quadro de volatilidade. "As fortes métricas de crédito e liquidez da Petrobras sustentam seu rating, com a alavancagem caindo para 1,2x em 2023, de 4x em 2017, e um bom perfil de liquidez", diz.

A instituição projeta que a petroleira terá geração de caixa de cerca de US$ 35 bilhões em 2024, o suficiente para cobrir o vencimento anual de cerca de US$ 3 bilhões em dívida e gasto de capital de US$ 19 bilhões no período. Assim, o passivo ficará abaixo de US$ 65 bilhões, de acordo com a análise.

"A Moody's continua assumindo moderada dependência de default entre a Petrobras e o governo", acrescenta.