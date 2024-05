Britney Spears rebate Jamie Lynn após suposta indireta

Britney Spears publicou um Stories em seu perfil do Instagram em que tira sarro de sua irmã mais nova, Jamie Lynn. A princesa do pop não teve papas na língua ao chama-lá de pequena v***a.

Segundo o Daily Mail, Jamie Lynn postou um meme zombando de sua irmã quando Britney perdeu um processo contra o pai, na Justiça dos Estados Unidos.

O post em que Britney rebate sua irmã já foi apagado, mas repercutiu rapidamente nas redes sociais.

Acha que parou por aí? A diva pop ainda chamou a protagonista de Zoey-101 de um pouco idiota, se referindo ao tempo dela no reality show I'm A Celebrity... Get Me Out of Here. Confira as falas da cantora:

Eles deram banho nela na selva, pequena v***a... Ela disse: me deem um banho porque estou tipo, presa na selva e sinto falta dos meus filhos. Pequena idiota.