Rock This Town em Ribeirão Pires é opção de lazer no fim de semana

Neste fim de semana, dias 18 e 19 de maio, o Paço Municipal de Ribeirão Pires ganhará ainda mais vida com os acordes e ritmos que marcaram uma época inesquecível da história da música. O evento "Rock This Town", organizado pela Rockers in Brazil em parceria com a Prefeitura, promete uma verdadeira imersão na cultura dos anos 50, reavivando o espírito do Rock'n'Roll que conquistou o mundo.

Com uma proposta única, o "Rock This Town" não se limita apenas à música, mas oferece uma experiência completa, desde a gastronomia temática que remete aos diners e lanchonetes da década de 50 até a exposição de itens colecionáveis que transportam os visitantes para uma viagem no tempo.

Uma das características mais marcantes do evento é a sua causa solidária. Os visitantes poderão fazer a doação voluntária de alimentos não-perecíveis ou ração para animais que serão revertidas para as vítimas das tragédias no Rio Grande do Sul, tornando o "Rock This Town" não apenas uma celebração da música, mas também um momento de solidariedade e apoio à comunidade.

Para os amantes da música, a programação do evento promete ser um verdadeiro deleite. Desde covers de Elvis até apresentações de bandas que revisitam os clássicos do Rock'n'Roll, o público terá a oportunidade de reviver os momentos icônicos que marcaram uma geração.

No palco, Bob-Lee e Erick Lunghini trarão uma interpretação única dos sucessos de Elvis Presley, enquanto Seedão HD e os Destruidores de Arquivo, Dan and His Rockers, Jonny Donalds e os Patifes e Banda Folgatos prometem fazer o público dançar ao som dos clássicos atemporais. Além disso, DJs como Tony Bell e Paulinho garantirão que a energia do Rock'n'Roll esteja presente em todos os momentos do evento.

Para os colecionadores e entusiastas de itens vintage, o "Rock This Town" oferecerá uma verdadeira festa para os olhos. Os expositores presentes no evento trarão uma variedade de tesouros, desde vinis raros até roupas e acessórios que capturam o espírito autêntico dos anos 50.

PROGRAMAÇÃO

Sábado - 18/5:

14h - Seedão HD e os Destruidores de Arquivo

15h20 e 18h - DJ Tony Bell

16h30 - Bob-Lee (Cover de Elvis)

18h30 - Dan and His Rockers

Domingo - 19/5:

13h - Jonny Donalds e os Patifes

14h20 e 17h - DJ Paulinho

15h - Erick Lunghini (Cover de Elvis)

17h30- Banda Folgatos