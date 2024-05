Ao ser confundida com Madonna, Monique Alfradique dispara: Eu estou amando!

A atriz Monique Alfradique contou em seu Instagram como foi ser confundida com a diva pop, Madonna. A confusão aconteceu após Monique realizar as gravações de seu programa Beach Life no Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro. Com o cabelo loiro esvoaçante e seus óculos escuros, os fãs começaram a dizer que era a Rainha do Pop quem estava visitando o ponto turístico.

Mas você acha que para por aí? A atriz conta que amou ter sido confundida com a artista:

- E eu que fui gravar meu novo projeto em Copacabana e fui confundida nada mais nada menos do que Madonna! Eu estou amando! Será que ela precisa de dublê?

Antes de postar no feed, Monique tinha se pronunciado nos Stories e contou a mesma história:

- Estou gravando meu programa Beach Life e recebi algumas notícias de que a Madonna estava gravando no Forte de Copacabana ontem. Como assim? Eu estava gravando no Forte de Copacabana. Como não vi ela por lá? Quando vi as fotos, quem era a Madonna? Eu, a Madonna de Niterói, afirma Monique. - Infelizmente, quem achou que era a Madonna, devo dizer que não era ela.

A cantora de 65 anos desembarcou aqui no Brasil para um show gigantesco na praia de Copacabana. O espetáculo promete superar as expectativas dos fãs e acontece no próximo sábado, dia 4.