Anitta confirma que não vai participar do Met Gala por causa de show de Madonna no Rio de Janeiro

Com a agenda lotada de eventos bafônicos, Anitta teve priorizar alguns e deixar outros de lado. Nesta quinta-feira, dia 2, a cantora confirmou que não vai desfilar no Met Gala, em Nova York, nos Estados Unidos, pois estará no Brasil para o show de Madonna. Prioridades, né, queridos!

A artista brasileira era um dos nomes apontados da lista de convidados do evento norte-americano, que ocorre anualmente e reúne diversos famosos com looks ousados. Por outro lado, o nome de Anitta também estava sendo muito cogitado no show de Madonna no Rio de Janeiro - e a cantora confirmou os boatos.

- Já estive no Met Gala três vezes e foi muito bom. Quero ir de novo ano que vem, mas este ano a Madonna está fazendo um show no Brasil. É o final da turnê dela, em Copacabana, um evento para mais de um milhão de pessoas. Fizemos uma música juntas em português, um funk brasileiro, para o álbum dela. E quando recebi o convite, fiquei tipo... eu definitivamente vou! É histórico no meu país, é a única coisa que se fala, então para mim é muito importante estar lá neste momento, disse ao EXTRA enquanto marcava presença no evento da revista Variety.