Luciana Gimenez atualiza quadro de saúde após passar mal e ter suspeita de pneumonia

Luciana Gimenez usou as redes sociais para desabafar sobre a saúde após passar mal e ter suspeita de pneumonia. Segundo ela, tudo começou quando o filho mais novo, Lorenzo Gabriel, ficou gripado.

- Acabei tirando uma semana de férias com o meu filho, nós fomos para a Bahia, ele estava doente, achei que era gripe, passou uma virose pra mim, achei que ia melhorar, todo mundo que estava comigo ficou com essa virose, achei normal, porque vírus a gente sabe que tempo e quando repousa é melhor, disse nos Stories.

E continuou:

- Eu comecei a piorar, quando eu cheguei em casa na sexta-feira, eu falei: bom, agora vou tirar o fim de semana, vou relaxar, me recuperar, só que não foi bem assim né, chegamos da Bahia na sexta-feira, passei o fim de semana inteiro de molho aqui com o Lo na cama, domingo, eu achei que ia levar o Lorenzo para o hospital, mas ele melhorou e segunda-feira eu acordei achando que agora vai, fiquei ruim, passei a semana inteira ruim.

Gimenez, então, começou a ter dificuldade para respirar e foi para o hospital.

- Quando deu domingo à noite eu estava bem ruim, estava sem conseguir respirar direito, estava suando frio, estava com febre, a barriga errada, então domingo eu entrei no hospital de madrugada, achei que ia estar tudo bem, fizemos todos os exames e ao fazer uma imagem do tórax mostrou que eu estava com uma mancha, que era suspeita de pneumonia, eles realmente começaram a me dar antibiótico na veia, estava bem ruim, acabei vindo pra casa... Não tenho esse laudo, não tenho essa resposta, não sei o que tenho, só sei dos sintomas, às vezes isso acontece, os médicos não são mágicos, durante a semana ainda tenho uns outros exames a fazer.