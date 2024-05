Exército envia ao RS helicóptero Pantera e tropa com óculos de visão noturna para buscas

Dois helicópteros modelos Pantera K2 do 2.º BAvEx (Batalhão de Aviação do Exército), decolaram de Taubaté, Vale do Paraíba (SP), na manhã desta quarta, 1.º de maio, com destino ao Rio Grande do Sul, devastado por fortes chuvas que já deixaram pelo menos oito mortos e cerca de 20 desaparecidos.

Dezesseis militares, entre eles integrantes do grupo de Busca e Salvamento da Aviação do Exército, vão atuar no resgate de pessoas ilhadas e auxiliar na localização de desaparecidos.

O Exército informou que as buscas devem ocorrer de dia e também à noite, pois as tripulações estão equipadas com OVN (Óculos de Visão Noturna), que permitem o voo noturno com baixa luminosidade e possibilita o pouso em áreas não preparadas.

Cerca de 100 cidades gaúchas já foram gravemente afetadas pelas tempestades.

As autoridades contam pelo menos 1.100 desabrigados.

A malha rodoviária está muito comprometida, mais de 50 estradas bloqueadas por causa de alagamentos, deslizamentos, queda de barreiras e até de pontes.

Em meio ao flagelo, a ação do Exército pode ser decisiva na localização de desaparecidos e ilhados - o grupo de militares enviado ao Sul tem vasta experiência nesse tipo de missão.