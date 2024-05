Lula reitera apoio, pede votos e diz que Boulos está disputando 'verdadeira guerra' em SP

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, reiterou nesta quarta-feira, 1º de maio, na capital paulista, o apoio ao deputado federal e pré-candidato à prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL-SP). "Esse jovem está disputando uma verdadeira guerra aqui em São Paulo", disse.

E acrescentou: "Ele está disputando com nosso adversário nacional, contra nosso adversário estadual e contra nosso adversário municipal."

Lula participou de ato das centrais sindicais para comemoração do 1º de maio e fez um apelo para a plateia: "Cada pessoa que votou no Lula em 1989, 1994, 1998, 2006, 2010, 2018 e 2022 tem que votar no Boulos para prefeito de São Paulo."