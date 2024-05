Anitta comenta repercussão de música sobre sexo e rebate críticas: - Quando é cantado por um homem, ninguém fala nada

Anitta lançou seu sexto álbum de estúdio, o Funk Generation, no dia 26 de abril. Uma das músicas que mais está repercutindo na web se chama Savage Funk que tem uma letra explicitamente falando sobre sexo.

Em coletiva de imprensa, a cantora falou sobre a faixa e fez uma crítica ao público sobre como recebem músicas desse tipo quando é cantada por um homem e quando é cantada por uma mulher:

- Quando essas letras são cantadas por homem, ninguém fala nada, né? Nunca tem tanta militância quando é um homem fazendo letras assim. Tem coisas até piores, pelo amor de Deus! São funks que bombam aí e todo mundo canta e escuta. E quando é um homem, é muito legal, quando é uma mulher, o povo fica: olha a mensagem que tá passando das mulheres, criticou.

Anitta está há mais de dez anos no mundo da música e desde o início sempre foi muito criticada por suas músicas, danças e letras. Isso, querendo ou não, faz o artista se acostumar e até nem ligar mais - o que é o caso dela:

- Ai, eu não tô nem aí, gente! Eu quero, nessa altura do campeonato, quero só me divertir e curtir! Acho que as minhas mensagens, como ser humano, como pessoa, como caráter, como profissional, eu mando na vida real, na minha vida. Dando um exemplo como uma pessoa mesmo para quem me acompanha, para quem tem o interesse de saber mais da minha personalidade. Esse exemplo eu dou na vida como ser humano e quem está a fim de saber é só me acompanhar, desabafou.