Adriane Galisteu faz homenagem a Ayrton Senna no dia de sua morte: O dia que marcou minha vida

Adriane Galisteu não esconde o carinho que carrega por Ayrton Senna. Mesmo após 30 anos de sua morte, a apresentadora sempre relembra bons momentos ao lado do automobilista e demonstra muito respeito pela história que os dois viveram entre 1993 e 1994. Nesta quarta-feira, dia 1°, é o aniversário de morte do atleta e é claro que a modelo não deixou de, mais uma vez, fazer uma linda homenagem.

Mesmo durante uma viagem por Las Vegas, nos Estados Unidos, a apresentadora de A Fazenda tirou um tempinho para publicar novas fotos para falar sobre Senna. Adriane reviveu registros que são pouco veiculados e se declarou:

1° de maio de 1994, o dia que todo mundo lembra o que estava fazendo? O dia que o Brasil inteiro sente a mesma dor? O dia que marcou minha vida tão profundamente que nunca, jamais será esquecido? Para sempre Ayrton!

Em Las Vegas, Adriane também se emocionou ao visitar a grande bola luminosa da cidade. O ponto turístico estava exibindo o capacete que era usado pelo piloto morto em 1994, durante o Grande Prêmio de Ímola.

- Olha quem está lá! O orgulho do Brasil. É o capacete do Ayrton. Eu estou chegando aqui e estou ganhando esse presente.

Outra famosa que não deixou a data passar em branco foi Fernanda Paes Leme! A atriz contou uma história que viveu ao lado de Ayrton, quando ela ainda era bem novinha e celebrava um de seus aniversários.

Era meu aniversário e o Senna tava la na churrascaria? Meu papito foi falar com ele, se conheciam? Ele foi muito fofo, me chamou para foto e me deu Parabéns. Ayrton era meu ídolo, o primeiro que tive, uma paixão? Eu assistia Fórmula 1 por ele, e achava ele meio um príncipe. Essa foto ficou no mural do meu quarto por muitos anos? E o amor por esse cara segue aqui dentro para sempre.