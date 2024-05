Wagner Moura vai estrelar novo filme dirigido pelo mesmo diretor de Bacurau

Kleber Mendonça Filho ficou super conhecido pela direção do filme nacional Bacurau, filme lançado em 2019, que se passa no sertão brasileiro, onde os moradores descobrem que sua comunidade não consta mais em qualquer mapa existente. Wagner Moura, por sua vez, está nos holofotes desde o lançamento do filme Guerra Civil, e, agora, os dois irão trabalhar juntos para criar mais um sucesso.

Segundo informações da revista Variety, Moura e Mendonça Filho irão se encontrar no set do filme O Agente Secreto, um thriller com ambientação política de Recife, em Pernambuco, no ano de 1977. O longa se passará no fim da ditadura militar vivida pelo Brasil na época.

A revista ainda informou que o projeto será apresentado aos distribuidores internacionais durante o Festival de Cannes 2024, pela M2K Films. A produtora foi responsável por apresentar o filme Anatomia de uma Queda, filme francês indicado a cinco Oscars e campeão de Melhor Roteiro na mesma premiação.

A história de Agente Secreto terá Marcelo, vivido por Wagner Moura, como personagem principal. Ele é um professor universitário que foge de São Paulo para Recife para tentar escapar dos agentes governamentais que o procuram por fazer questionamentos que não eram bem vistos pelo poder.

Além ter Moura no elenco, que já é um enorme nome de peso, Kleber Mendonça Filho também irá dirigir a atriz Maria Fernanda Cândido. O longa já está em pré-produção e a estreia é prevista para 2025.