Ponte Preta segura atacante Renato para a Série B após investida do Náutico

Principal reforço da Ponte Preta para a temporada, o atacante Renato despertou o interesse do Náutico para a disputa da Série C do Brasileiro. A negociação, porém, não se concretizou.

A proposta do Náutico era por empréstimo, mas a diretoria ponte-pretana só aceitaria abrir mão de Renato se fosse venda definitiva. Sem condições financeiras, o clube pernambucano saiu do negócio.

Assim, Renato segue na Ponte Preta e deve estar à disposição de João Brigatti nas próximas partidas. O atacante não foi relacionado para as duas primeiras rodadas da Série B por causa de uma lesão no tornozelo.

O momento ruim de Jeh, dentro e fora de campo, abriu espaço para a concorrência no ataque. Gabriel Novaes foi o titular na estreia, contra o Coritiba, e ficou de fora do jogo diante do Goiás por apresentar sintomas gripais.

Anunciado em janeiro depois de despertar interesse também do Guarani, Renato, de 33 anos, tem 10 partidas e dois gols pela Ponte Preta.