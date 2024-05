Júnior Rocha quer 'buscar identidade do Guarani' por recuperação na Série B

Em mais um jogo duro neste início de Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani foi até o Estádio Couto Pereira, e acabou derrotado pelo Coritiba, em um duelo de campeões brasileiros, pelo placar de 1 a 0. Essa foi a quarta derrota em cinco partidas disputadas até aqui, mas o técnico Júnior Rocha disse saber o caminho para tirar o time campineiro desta situação ruim.

"A gente está perdendo jogos e precisamos buscar a identidade do Guarani. É um time que sempre vendeu muito caro cada derrota e isso passa pela organização defensiva para depois construir a harmonização ofensiva. Precisamos de ajustes na circulação de bola. Estamos conduzindo muito a bola. Tem que fazer o adversário balançar, criar espaços e incomodar mais", disse o treinador.

Essa foi apenas a terceira partida de Júnior Rocha à frente do Guarani, assumindo o cargo deixado por Claudinei Oliveira, que nesta tarde acertou pra dirigir o Londrina na Série C. Na estreia, foi goleado pelo Santos por 4 a 1, na Vila Belmiro. Depois venceu o Botafogo-SP, por 2 a 0, em casa.

Ele pediu paciência, já que o trabalho está apenas no começo e os jogadores estão entendendo sua forma de jogar aos poucos. "Ainda estamos em construção e o pessoal ainda está entendendo a questão da importância do jogo posicional. Fazer as opções corretas no momento da tomada de decisão. Mas, eu tenho certeza que esses dias a gente vai evoluir bastante."

O Guarani aparece na parte debaixo da tabela com apenas três pontos e volta a campo na próxima segunda-feira (20), às 21h, quando recebe o América-MG, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas.