Adolescente de SP some em praia de Juquehy

Equipes de resgate fazem buscas na tentativa de localizar o adolescente de 14 anos que está desaparecido após ter submergido na praia de Juquehy, em São Sebastião, no último sábado, 27. As buscas estão sendo realizadas por equipes do Grupamento de Bombeiros Marítimos (GBMar), que retomaram os trabalhos na segunda-feira, 29, às 7 horas da manhã.

Os trabalhos se estendem desde o sábado, 27, quando outras quatro pessoas também se afogaram, mas foram resgatadas por guarda-vidas no local. O adolescente estaria junto com o grupo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o jovem e a família são da capital paulista e estavam no litoral norte a passeio. Viaturas aquáticas e terrestres estão mobilizadas na operação.