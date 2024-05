Correios suspendem recebimento de roupas ao Rio Grande do Sul

Cerca de 70% dos donativos destinados ao Rio Grande do Sul que foram entregues pela população nas agências de Correios em todo o Brasil são peças de vestuário. Assim, conforme entendimento da empresa com a Defesa Civil, o recebimento de peças de vestuário nas agências dos Correios está temporariamente suspenso. A estatal solicita que a população siga com as doações de água, alimentos da cesta básica, ração para pets, material de limpeza seco e de higiene pessoal.

As doações podem ser realizadas em todas as mais de 10 mil agências dos Correios do Brasil para serem transportadas, gratuitamente, para a Defesa Civil no Rio Grande do Sul. Até esta quarta-feira, cerca de 11 mil toneladas de doações já haviam sido recebidas pelos Correios. Desse total, cerca de 3 mil toneladas já foram entregues à Defesa Civil, em Porto Alegre. A empresa realiza gestão logística do restante da carga.

Para intensificar o transporte dos donativos arrecadados até o estado gaúcho, os Correios estão trabalhando em parceria com a Força Aérea Brasileira (FAB). Na terça-feira (14), a estatal transportou em suas carretas 70 toneladas de itens arrecadados pela FAB que estavam armazenados em bases aéreas nos aeroportos de Guarulhos (SP) e do Galeão (RJ) e colocou essas linhas de transporte terrestre à disposição da instituição para uso contínuo. Em Brasília, os Correios têm oferecido apoio à gestão logística do estoque de donativos da FAB na base aérea da capital federal.

DOAÇÕES PRIORITÁRIAS, SEGUNDO A EMPRESA

Água e itens de cesta básica (verifique a validade de todos os itens e não doe se estiverem vencidos ou perto do vencimento);

Fraldas (geriátrica e infantil);

Itens de higiene pessoal (escova de dente, creme dental, sabonete, absorventes, papel higiênico);

Itens de limpeza (secos, como sabão em barra, sacos de lixo, panos de limpeza, luvas, escova de limpeza, esponjas).

TRIAGEM

Cestas básicas devem ser entregues já fechadas ou com os alimentos reunidos em sacos transparentes.

O ideal também é que os itens de higiene pessoal sejam entregues já reunidos em kits, em sacos transparentes.

Separe os itens por categorias e coloque em caixas ou sacolas que podem ser fechadas/amarradas.

Coloque em caixas ou sacola com boa vedação, com cuidado para não haver rasgos ou furos.

VOLUNTÁRIOS

Os Correios estão recrutando pessoas para ajudar na triagem de donativos nas cidades de Brasília (SOF Sul) e nos municípios de Cajamar e Guarulhos, na Grande São Paulo. O apoio será necessário nos municípios de Cajamar e Guarulhos, no estado de São Paulo; em Brasília (DF), no Setor de Oficinas Sul/SOF Sul; e em Curitiba, Cascavel e Londrina, no Paraná.

As inscrições podem feitas pelos e-mails sgreo-bsb@correios.com.br (Brasília), pelo formulário https://forms.office.com/r/aWbDzJ2Ac1 (São Paulo) e voluntariosparana@correios.com.br (Paraná), e devem conter nome completo e telefone de contato. Mais informações sobre a atuação como voluntário também podem ser obtidas nesses e-mails de contato.