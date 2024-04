Renato Peixe deixa o Cachorrão e vai comandar o Ipatinga-MG

Renato Peixe não é mais técnico do EC São Bernardo. O profissional fechou com o Ipatinga e vai comandar o time mineiro na Série D do Campeonato Brasileiro. Junto com Peixe vão o preparador físico Marcílio Lima o auxiliar técnico Michael Nascimento.

“O técnico tem uma linda história com a camisa do Cachorrão. Agradecemos o treinador por todo empenho e dedicação durante esses anos do clube e desejamos sucesso na sequência da carreira”, publicou o time da região nas redes sociais nesta quarta-feira (24).

Peixe é o técnico com maior número de jogos na história do EC São Bernardo. Foram 129 partidas e 55 vitórias em três passagens pelo clube. Por três anos consecutivos levou o Cachorrão às semifinais do Paulista A3 e foi semifinalista da Copa Paulista em 2019. No último domingo (21), o Cachorrão foi eliminado no jogo do acesso à A2 do estadual para o Grêmio Prudente.

Em suas redes sociais, o Ipatinga já anunciou oficialmente a contratação de Renato Peixe.