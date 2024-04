Boatos de que Kylie Jenner estaria grávida de Timothée Chalamet são intensificados devido a detalhe em foto

Será que tem um nenê no forninho? Desde o início do mês, estão rolando especulações de que Kylie Jenner estaria grávida de Timothée Chalamet, com quem mantém um relacionamento desde 2023. Porém, por conta de uma foto, fãs ficaram ainda mais desconfiados.

No velório de sua tia Karen Houghton, a empresária posou para fotos ao lado da mãe, da avó e das irmãs Kim, Klhoé, Kourtney e Kendall. Apesar do restante da família estar super arrumada enquanto vestia looks estilosos, chiques e de grife, Kylie preferiu apostar em um conjunto de moletom preto, o cabelo preso e dispensar o uso de maquiagem.

Na web, internautas suspeitaram que ela poderia estar tentando esconder a barriga e manter a gravidez um segredo. Além disso, apontaram que a famosa está mais sumida nas redes sociais e dando prioridade a publicações de conteúdo publicitário.