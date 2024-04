Criação de teorias, organização dos quartos... Confira tudo que rolou nesta madrugada em A Grande Conquista

Na primeira noite dos participantes de A Grande Conquista nas casas, na última segunda-feira, dia 22, já rolou muito bate-papo e criação dos possíveis grupinhos. Nas casas verde e azul, com menos moradores, alguns vileiros passaram bastante tempo conversando e se conhecendo melhor.

Já na casa laranja, em que 47 participantes vão conviver, as formas de arranjar um lugarzinho para dormir chamaram a atenção dos internautas.

A quantidade de comida distribuída entre as casas também promete causar intrigas entre os participantes. Mesmo com menos integrantes convivendo na casa azul, a alimentação será mais escassa, já que os donos dos outros imóveis escolheram eles para receber menos na cesta.

Com tempo livre e tentando conhecer melhor os outros participantes, além das dinâmicas, as teorias sobre A Grande Conquista rolaram soltas durante a madrugada desta terça-feira, dia 23.

Na casa verde, os conquisteiros descobriram que uma das colegas, Flavinha Cheirosa, é sonâmbula. Durante a noite, depois de ter dormido, ela foi acordada e relembrou ter pedido para que não fizessem isso, porque a assusta e sua reação pode não ser das melhores.

- Eu tenho isso [sonambulismo] desde criança, eu me assusto, não durmo no escuro. Uma vez me acordaram, e eu quase morri. Eu queria sair... Eu estava dormindo roncando, me acordaram, eu saí. Se tivessem deixado, eu ia morrer. Foi quase a mesma coisa ali agora.