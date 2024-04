Charge - 23 de abril de 2024

Secretário de Saúde de São Bernardo, Geraldo Reple Sobrinho entra hoje em férias de 15 dias. Até 7 de maio, o cargo será ocupado interinamente pelo adjunto Edson Massamori Nakazone. O período de descanso foi concedido pelo prefeito Orlando Morando (PSDB) em meio à crise no Hospital da Mulher, alvo de inúmeras denúncias de erro, negligência e violência obstétrica, e começa um dia antes da sessão da Câmara em que os vereadores devem votar a convocação de Reple para dar explicações sobre os episódios.

A concessão de férias ao secretário da Saúde em meio às denúncias de mau atendimento no Hospital da Mulher, onde dois bebês e duas gestantes teriam sido vítimas fatais de falhas da equipe, casos divulgados com exclusividade pelo Diário, está sendo entendida nos bastidores como estratégia de Morando para evitar a exposição do auxiliar, no que seria caso inédito de convocação de representante do primeiro escalão em sete anos e quatro meses de governo