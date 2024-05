Prefeito do Rio vira meme ao usar IA para homenagear paulistas; veja

Uma postagem do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), no X (antigo Twitter), virou meme nas redes sociais nesta quinta-feira, 2. Em uma brincadeira com a rivalidade entre paulistas e cariocas, Paes utilizou uma imagem gerada por inteligência artificial (IA) em que aparecem paulistas na Praia de Copacabana, na zona sul da cidade.

A imagem mostra um grupo de paulistas ao lado de um ônibus na orla carioca. A IA, no entanto, distorceu os rostos das pessoas, o que gerou uma série de reações bem-humoradas nas redes. A intenção de Paes era comemorar o aumento do turismo na cidade impulsionado pelo show da cantora Madonna.

"Bora Paulistada! Uma honra receber vocês no Rio! Tá liberado invadir nossa praia! Aliás, o Brasil todo é muito bem-vindo! A Cidade Maravilhosa é de todos os Brasileiros!", diz o prefeito na legenda.

As reações à publicação foram instantâneas. Internautas chamaram atenção para a deformação dos rostos criados pelo programa digital.