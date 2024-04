Padilha sobre tributária: Haddad conversará para que possa haver relatores com legitimidade

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou nesta segunda-feira, 22, que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai conversar com os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para que sejam nomeados relatores "com legitimidade" nos dois projetos de lei que vão regulamentar a reforma tributária. As propostas devem ser enviadas esta semana ao Congresso.

"O ministro da Fazenda vai conversar para que possamos ter relatores que tenham legitimidade, conheçam profundamente o tema, possam trabalhar para aprovação o mais rápido possível", disse Padilha aos jornalistas após reunião com Haddad.

Como mostrou a Coluna do Estadão, a equipe de Haddad acompanha, apreensiva, os desdobramentos da crise entre o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e o governo, após a troca de farpas públicas entre o alagoano e Padilha.

A área econômica espera ter espaço para negociar com o deputado a escolha dos relatores. Nos bastidores, avalia-se que a indicação desses nomes será o termômetro da relação e do rumo das propostas.

O preferido do governo para assumir um dos pareceres é o deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB). Ele relatou a PEC da Reforma Tributária e estabeleceu bom diálogo com o Planalto e o ministério.