Davi nega ter se afastado de Mani para não dividir prêmio

Davi voltou a fazer declarações à Mani Reggo nas redes sociais. A comerciante havia deixado de seguir no Instagram o campeão do BBB24, retirado o status de esposa da descrição de seu perfil e feito um desabafo sobre a relação. O baiano, por sua vez, declarou que ainda a ama e quer continuar o relacionamento.

Na noite do último domingo, dia 21, o ex-brother fez uma nova publicação exaltando Mani e afirmando que ainda está tentando se adaptar à nova realidade de sua vida após vencer o reality da TV Globo.

Mani, é uma loucura tudo que tá acontecendo. Depois do confinamento, fui bombardeado de fatos, informações e conflitos, e imagino que você também. Ainda tô tentando entender as coisas. Não vou me justificar, mas vou gritar pro mundo a mulher gigante que você é. É muito difícil conseguir falar pra você o que tô sentindo. Mas nada muda o amor que eu sinto. Peço perdão se não agi da melhor maneira e por ter te magoado. Tô tentando acertar e me adaptar a essa nova realidade. Entender esse novo caminho e me manter no meu propósito, para conseguir evoluir, com tanta coisa acontecendo. Essa vitória foi uma conquista suada, com muito esforço e superação.

Davi ainda declarou que quer conversar melhor com ela.

Sei o quanto seu apoio foi fundamental e poderoso. O quanto você enfrentou aqui fora. E quero muito te falar isso pessoalmente, na hora que você quiser e puder, você sabe. Eu tô sentindo muito tudo isso. Uma mistura de emoções nessa volta pra casa. Você merece tudo de mais lindo na vida, LuLu. É só amor que desejo pra você.

Fantástico

Durante participação no Fantástico, Davi abriu o coração e esclareceu o motivo de ter dito no Mais Você que ele e Mani ainda estão se conhecendo:

- Procurei ela várias vezes, liguei, mandei mensagem. O fato que eu falei assim: Estar se conhecendo. É pelo fato de que um ano de namoro ainda não é nada. A gente está namorando, é o período do conhecimento, depois a gente vai noivar para se preparar para o casamento e é isso que eu quero, só que aí teve toda essa situação, essa polêmica.

Em seguida, negou que tenha se afastado da namorada para não ter que dividir o prêmio com ela.

- Não, não, não. Jamais. Eu prefiro comer ovo e ter paz na minha vida, do que ter muito dinheiro e ter tanta confusão e perturbação.

Por fim, frisou que ainda quer manter o relacionamento com ela e comemorar juntos a vitória do BBB24.

- Eu quero que ela se sinta amada, que se sinta bem, quero ver o bem dela e junto comigo, se possível for, se ela ainda quiser. Mas também eu tenho que comemorar minha vitória [no BBB], porque é um mérito, foi uma vitória.