Casper Ruud e Marton Fucsovics vencem os torneios de Barcelona e Bucareste

O tenista norueguês Casper Ruud alcançou uma importante conquista neste domingo, ao vencer o ATP 500 de Barcelona pela primeira vez em sua carreira. Em uma revanche eletrizante contra o grego Stefanos Tsitsipas, Ruud garantiu a vitória por 7/5 e 6/3 em uma partida movimentada no saibro, apenas uma semana após ambos disputarem a final do Masters 1000 de Monte Carlo, onde Tsitsipas saiu vitorioso.

Aos 25 anos, Ruud celebra seu 11º título no circuito, o primeiro acima da categoria 250, consolidando sua excelente fase antes de Roland Garros, onde é um dos favoritos após ter sido finalista em 2022 e 2023. Especialista em quadras de saibro, o norueguês venceu 10 torneios em sua superfície favorita, incluindo três finais de Grand Slam, duas em Roland Garros e uma no US Open, além de duas de Masters 1000, em Miami e Monte Carlo, e uma do ATP Finals em 2022.

Ruud enfrentou alguns desafios no início da partida, com Tsitsipas quebrando seu saque no primeiro set e abrindo 2/0. No entanto, Ruud confiou na sua direita e devolveu o break no sexto game para empatar em 3/3, assumindo a liderança com um forte serviço. Ele capitalizou os erros do adversário para fechar o primeiro set em 7/5.

No segundo set, Ruud continuou dominando enquanto Tsitsipas parecia nervoso e tenso em quadra. O norueguês quebrou o serviço do grego no quarto game, estabelecendo uma vantagem de 3/1, que Tsitsipas não conseguiu reverter. Com uma atuação consistente, Ruud fechou o set em 6 a 3, conquistando seu primeiro título ATP 500 após ter vencido anteriormente dez títulos da categoria 250.

Atualmente classificado como o sexto no ranking mundial, Ruud manterá sua posição com os 500 pontos conquistados, encerrando uma série de derrotas em finais neste ano. Por outro lado, Tsitsipas, atualmente em sétimo lugar, permanecerá na mesma posição.

Enquanto isso, em Bucareste, na Romênia, o veterano húngaro Marton Fucsovics encerrou uma longa espera ao conquistar o ATP 250 de Bucareste, seu primeiro título de elite do circuito em seis anos. Em uma partida cheia de altos e baixos contra o argentino Mariano Navone, Fucsovics venceu por 6/4 e 7/5 em mais de duas horas de jogo, recuperando-se de uma desvantagem no segundo set com uma quebra de saque no último game para consolidar a vitória.

Com este resultado, Fucsovics subirá para a 53ª posição do ranking mundial, enquanto Navone alcançará o 41º lugar, sua melhor colocação na carreira.