Vitória faz 2 a 0, mas cede empate ao Bahia na volta do clássico baiano ao Brasileirão

Vitória e Bahia voltaram a fazer o clássico 'Ba-Vi' mais de cinco anos depois no Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo, se enfrentaram no Barradão, em Salvador (BA), e empataram por 2 a 2. O time rubro-negro abriu 2 a 0 no placar, com gols de Matheusinho e Wagner Leonardo, mas sofreu o empate em um intervalo de três minutos, com gols de Biel e Everaldo.

A última vez que Vitória e Bahia tinham feito um clássico na Série A havia sido em 11 de novembro de 2018, quando empataram por 2 a 2 no Barradão. O Vitória acabou rebaixado naquele ano com 37 pontos na 19ª e penúltima colocação.

Com o empate, o Vitória chegou ao seu primeiro ponto, pois vinha de derrota para o Palmeiras por 1 a 0. O segundo jogo, diante do Cuiabá, foi adiado devido à participação do adversário na Copa Verde.

O Bahia agora tem quatro pontos. Antes, estreou com derrota por 2 a 1 para o Internacional, mas se reabilitou ao fazer 2 a 1 no Fluminense, de virada, na última rodada.

O Bahia começou com mais iniciativa e levou perigo com chute de Ademir da meia-lua, que passou do lado do gol. Aos poucos, o Vitória passou a equilibrar as ações e foi mais efetivo, abrindo o placar aos 19 minutos. Após cruzamento de Zeca pela direita, Matheusinho cabeceou forte, mas Marcos Felipe fez grande defesa. No rebote, porém, Matheusinho completou para o gol.

O Bahia respondeu com cabeçada perigosa de Gabriel Xavier, mas o Vitória chegou novamente ao ataque em chute de fora da área de Matheusinho.

O fim do primeiro tempo foi de muita pressão do Bahia, com chutes de Everton Ribeiro e Jean Lucas. Depois, Caio Alexandre finalizou de fora da área e o goleiro Lucas Arcanjo salvou. No rebote, Ademir chutou à queima-roupa para nova defesa.

Na volta para o segundo tempo, foi o Vitória que quase marcou em cabeçada de Wagner Leonardo. Mas aos 11 minutos o zagueiro acertou o alvo. Matheusinho cobrou escanteio fechado e Wagner Leonardo subiu bem perto da linha do gol para cabecear e fazer 2 a 0.

O Bahia encontrou dificuldades para encaixar seu jogo, mas quando conseguiu foi fatal e empatou a partida em três minutos. Aos 23, Thaciano saiu na cara do goleiro e tocou por cobertura. A bola bateu no travessão e, no rebote, Biel marcou.

Aos 25, Biel acertou a trave em finalização na grande área. No minuto seguinte, Biel acionou Everaldo na meia-lua, que chutou muito forte e marcou um golaço para empatar. A bola ainda tocou no travessão antes de entrar.

O gol animou ainda mais o Bahia que seguiu na pressão, enquanto o Vitória apenas se defendeu. Apesar das tentativas, o clássico terminou mesmo empatado.

O Vitória volta a campo no próximo domingo, às 16h, pela quarta rodada do Brasileirão, diante do Cruzeiro, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

Já o Bahia recebe o Grêmio na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), às 21h do sábado. O time também está na semifinal da Copa do Nordeste, contra o CRB. A data base é na próxima quarta-feira, mas ainda não confirmada pela CBF.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 2 X 2 BAHIA

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Zeca (Willean Lepo), Bruno Uvini, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Willian Oliveira, Léo Naldi (Mateus Gonçalves) e Rodrigo Andrade (Luan Vinícius); Matheusinho, Alerrandro (Luiz Adriano) e Osvaldo (Iury Castilho). Técnico: Léo Condé.

BAHIA - Marcos Felipe; Santiago Arias, Victor Cuesta (Rezende), Gabriel Xavier e Luciano Juba; Caio Alexandre (Carlos de Pena), Ademir (Biel), Jean Lucas, Éverton Ribeiro (Everaldo) e Thaciano (Estupiñán); Cauly. Técnico:

GOLS - Matheusinho aos 20 minutos do primeiro tempo. Wagner Leonardo, aos 11, Biel, aos 23, e Everaldo, aos 26 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Zeca, Léo Naldi e Matheusinho (Vitória). Santiago Arias, Víctor Cuesta e Carlos de Pena (Bahia).

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

RENDA - R$ 608.509,00.

PÚBLICO - 27.396 pagantes (27.609 presentes).

LOCAL - Barradão, em Salvador (BA).