Taylor Swift compartilha momento fofo com Travis Kelce em vídeo inédito

Apaixonadíssimos! Taylor Swift e Traviz Kelce foram flagrados em mais um momento fofíssimo juntinhos, mas dessa vez foi a própria cantora que compartilhou. Em um vídeo recheado de compilados de fases da artista, em um deles, o astro da NFL aparece dando um beijo na loirinha. Muito fofos, né?

O conteúdo é um tipo de promoção ao seu novo single, Fortnight, música em parceria com Post Malone e que também faz parte de seu recente álbum lançado The Tortured Poets Department. Inclusive, mesmo com tão pouco tempo de estreia, o disco já causou alguns burburinhos...

Há teorias de que Taylor tenha escrito algumas músicas para Matty Healy, vocalista da banda The 1975, com quem teve um affair pouco antes de Travis. A letra da música apontada para ele refere-se a um homem vestindo um traje de Testemunha de Jeová. Coincidência ou não, Matty é conhecido por usar ternos pretos distintos durante apresentações ao vivo.

De acordo com a Us Weekly, a reação do cantor quanto à música foi positiva. Uma fonte disse que Matty ainda gosta de Taylor - como amiga -, mas estava nervoso com o que ela poderia dizer no álbum.