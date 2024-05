Namorando o jogador Léo Pereira, Karoline Lima se pronuncia sobre boatos de gravidez

Durante a tarde desta sexta-feira, dia 10, Karoline Lima decidiu responder algumas especulações de internautas, que questionavam se a influenciadora estaria grávida. Mãe de Cecília, de um ano de idade e fruto do antigo relacionamento com Éder Militão, Karoline tirou as dúvidas dos fãs durante interação realizada através dos Stories no Instagram.

Você está com cara de grávida, bora revelar logo para gente, escreveu uma seguidora.

Mas já disse que eu não estou. Acabei de fazer uma lipo, mulher, se tem algum volume aqui ainda é inchaço ou é cocô, respondeu a influenciadora que, atualmente, namora o jogador de futebol Léo Pereira.

Mesmo com a loira negando a afirmação, internautas continuaram insistindo, lembrando ainda que Virginia Fonseca já engravidou pouco tempo após passar pela cirurgia plástica. Em resposta, Karoline garantiu que esse não é o caso dela.

Existem alguns métodos contraceptivos que precisam ser interrompidos antes de uma lipo. O anticoncepcional é um deles, porque pode influenciar a trombose e vários outros problemas. Por isso, muitas mulheres engravidam por conta da pausa que precisa ser feita para a realização da cirurgia. O meu método é o diu de Kyleena [com uso de hormônios] e não precisa ser retirado para a realização da cirurgia. Então, não corri risco nem antes, nem depois, explicou, colocando um fim nas especulações.

Para quem não sabe, o atual namorado da influenciadora, Léo Pereira, também já é pai. O atual craque do Flamengo tem dois filhos com Tainá Castro, que atualmente namora Militão, o ex de Karoline.