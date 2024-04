Apaixonados, Isis Valverde e Marcus Buaiz trocam beijos no shopping

Isis Valverde e Marcus Buaiz foram vistos juntinhos no Shopping Village Mall, no Rio de Janeiro. Noivos desde dezembro de 2023, os dois assumiram o romance em junho do mesmo ano.

Sempre carinhosos um com o outro, os dois foram vistos andando agarradinhos pelos corredores do shopping. E sobrou tempo até para beijão, viu?

Já no restaurante, o casal também foi visto trocando carinhos. Fofos, não é?