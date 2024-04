Grande ABC recebe a 9ª Semana Senac de Leitura

A 9ª edição da Semana Senac de Leitura acontece entre os dias 22 e 27 de abril, nas unidades do Grande ABC. O tema escolhido nesta edição é Literatura e Música: conexões da escola com o mundo - que faz a ligação entre duas linguagens artísticas distintas e complementares ao mesmo tempo, refletidas na escrita, na criação de histórias, personagens, narrativas ou mesmo na inspiração para a composição de canções.

Na região, o Senac São Bernardo e Santo André receberam diversas atividades culturais. Em um dos destaques da programação da unidade de Santo André, por exemplo, será possível conferir um show com músicas importantes do nosso cancioneiro popular, vindos de obras literárias, apresentadas pelo artista Anderson Oliveira.

Na roda de leitura e conversa, conduzida por Reynaldo Damazio, editor, crítico literário, escritor e coordenador de cultura, será explorada a relação entre canção e poema, abordando diversos gêneros musicais como rock, MPB, rap e samba, destacando a importância da letra como forma de expressão artística. Além disso, a tradicional feira de troca de livros ocorrerá durante todo o evento, proporcionando a chance de incentivar a leitura e promover a interação entre a comunidade.

Enquanto isso, no Senac São Bernardo, os inscritos poderão conhecer a evolução dos aparelhos e suportes para escuta de música, desde as vitrolas até os primeiros CDs, em uma exposição que promete uma viagem nostálgica pela história desta manifestação artística. A programação inclui uma roda de conversa sobre a mudança na perspectiva das letras do grupo de rap Racionais MC’s, abordando alguns conceitos filosóficos, para refletir como as canções têm potencial emancipatório. Haverá também uma abordagem do samba para além da sua musicalidade, a história das gravações musicais e seus suportes de reprodução e, ainda, a feira de troca de livros.

ESTREIA

A abertura oficial da Semana Senac de Leitura ocorre no dia 22 de abril, das 15h às 17h e será transmitida ao vivo pelo canal do Senac São Paulo no YouTube. Os convidados deste ano são Esmeralda Ortiz, cantora, escritora, jornalista e compositora e o rapper Rashid, produtor, rimador, escritor e empresário. Sobre a Feira de troca de livros, serão aceitos apenas livros e gibis. Materiais com conteúdo didático, político ou religioso não serão recebidos, assim como, enciclopédias, dicionários, guias e revistas.

A entrada é gratuita e algumas atividades precisam de inscrições. Clique aqui para mais informações.

Confira a programação em cada unidade:

SENAC SANTO ANDRÉ

15/4 a 27/4, das 8h às 21h – Feira de troca de livros e gibis.

23/4, das 15h às 16h e das 19h30 às 20h30 – Roda de leitura/conversa – A importância da letra, como poema, e sua relação orgânica, sensorial, com a música.

25/4, das 14h30 às 15h30 – Show Música & Poesia – Apresentação do artista Anderson Oliveira com músicas importantes do nosso cancioneiro popular.

O Senac Santo André está localizado na avenida Ramiro Colleoni, 110, centro.

SENAC SÃO BERNARDO

15/4 a 26/4, das 8h às 21h e 27/4, das 8h às 14h – Feira de troca de livros e gibis

15/4 a 27/4, das 8h às 21h e 27/4, das 08h às 14h – Exposição Ouvir música: dos discos analógicos aos primeiros digitais

23/4, das 10h30 às 12h – Roda de conversa: Racionais MC's e o rap: emancipação?

23/4, das 14h às 15h30 – Roda de conversa: Samba: Batuque de Resistência na Alma Brasileira

24/4, das 14h às 15h30 – Roda de conversa com o cantor e compositor Fabrício Ramos: suas composições e a utilização das redes sociais para divulgação de seu trabalho.

25/4, das 10h30 às 12h – Roda de conversa com Marcelo Nascimento e César Guisser: A história das gravações musicais e seus suportes de reprodução, desde o cilindro de cera até as plataformas de streaming.

O Senac São Bernardo está localizado na Avenida Senador Vergueiro, 400, centro.