Após ausência de Adriane Galisteu em teaser de série sobre Ayrton Senna, atriz que viverá apresentadora se apresenta

Ela vai estar em Senna, sim! Depois que o teaser da série sobre Ayrton Senna se tornou um bafafá nas redes sociais pela ausência de Adriane Galisteu, a atriz que viverá a apresentadora apareceu para confirmar que a história de amor deles será retratada sim.

Julia Foti foi selecionada para dar vida ao último amor do atleta. Vale lembrar que Galisteu e Senna namoraram entre 1993 e 1994, sendo a apresentadora a última namorada do automobilista antes de sua morte no dia 1° de maio de 1994, durante o Grande Prêmio de San Marino, em Ímola, na Itália.

A atriz falou sobre o assunto nas redes sociais na última quarta-feira, dia 1°, e revelou que, por questões contratuais, ainda não podia revelar que ela representaria Adriane. Porém, agora, ela pode acalmar o coração do público que estava preocupado:

- Finalmente estou autorizada a faltar sobre Adriane Galisteu. Sim, farei a Adriane Galisteu. Infelizmente, ela não apareceu no teaser, mas estarei na série representando essa mulher que admiro pra caramba.

A atriz ainda contou que não teve contato com Adriane desde que assumiu o papel, mas gostaria muito de ter um encontro com a apresentadora, já que é fã de seu trabalho:

- Se eu não a conheci ainda, não foi por falta de vontade.

Depois de ver a comoção na internet, Adriane Galisteu decidiu se pronunciar sobre a ausência de sua personagem no documentário sobre Senna. A apresentadora confessou que está ansiosa para conferir a produção da Globoplay, mas não tem certeza se conseguirá assistir como um documentário verdadeiro:

- Estou sendo bombardeada de perguntas. As pessoas querem saber se eu vou assistir [o documentário], se não vou assistir, se eu estou no documentário, se eu não estou. Estou ansiosa, sim! Como todo mundo. Não vejo hora que estreie, também quero assistir, porém, vou assistir como ficção.

A apresentadora também afirmou que não carrega sua história de amor com Senna como um fardo. Na verdade, ela vê tudo como um grande escudo:

- Eu carrego essa história como um escudo, não como um fardo, e podem falar o que quiser, essa história é minha, ela me pertence.