Banda Fuze abre o coração sobre o futuro

Com quase uma década de trajetória no meio da música, a Fuze vem conquistando cada vez mais o seu espaço na cena musical nacional. Formada pelos irmãos Pedro e Diogo Novaes, filhos do ator Marcello Novaes, além do primo Felipe Novaes e do amigo Guilherme Fonseca, a banda acumula diversos trabalhos e se destaca como um dos grandes nomes da nova geração do rock.

Para terem noção, a primeira música autoral do grupo, Corrente, lançada em 2017, chegou chegando e se tornou parte da trilha sonora da novela Sétimo Guardião da Rede Globo - uma baita conquista para quem estava apenas iniciando. Logo depois, foram vencedores do concurso João Rock, um dos maiores do país no gênero, além de escolhidos para abrir o palco principal do festival. Na ocasião, foram seguidos de grandes nomes como Paralamas do Sucesso e Capital Inicial.

Com o novo projeto já no mundo para os fãs escutarem, a Fuze falou em entrevista mais um pouco sobre o novo lançamento. No decorrer do bate-papo, os integrantes abriram os corações sobre o futuro, o sentimento de estarem conquistando cada vez mais visibilidade e também discorreram sobre a influência de crescerem já inseridos na mídia.

Nas palavras da própria banda, o mais novo single serve como uma preparação do terreno para um álbum novinho em folha que está por vir. Ainda sem uma data certa para o lançamento, Fuze conta que estão no processo de criar um conceito para o que será o segundo álbum de estúdio deles, seguindo Ninguém Mais Compra Disco, lançado em 2022. Recentemente, lançaram também um EP intitulado como Foi Tudo Aqui, qual, segundo eles, se assemelhará a essa nova produção.

- Acho que tem tudo para ser muito semelhante ao nosso último EP, um projeto feito totalmente por nós. Foi algo que fomos fazendo somente pelo que tava na nossa cabeça, no nosso coração. Temos essa pretensão de fazer algo nesse estilo, vai caminhar bem parecido. Uma energia, um rock, uma coisa que é o nosso som. A gente já estava procurando [isso a] um tempo, conseguir fazer algo com uma cara mais definida, que pareça mais com a gente e que também repetisse um pouco mais do nosso ao vivo, contam.

Em Vendo o Mundo do Topo, os artistas decidiram se unir a Laura Schadeck - cantora e compositora que transita pelo pop, rock, emo e punk. Segundo os integrantes, a faixa celebra a juventude dos cinco, falando sobre uma passagem de fase na vida de cada um e tratando de tópicos como o amor e a visão de onde ainda sonham em chegar. Para a banda, ver o mundo do topo é se sentir realizado.

- É uma música que fala muito sobre o nosso tempo de carreira e o da Laura, que também faz isso desde novinha. Fomos se conhecendo, há um ano mais ou menos, e foi uma troca muito maneira, sincera, a gente se gostou de cara. Começou a fazer uns trampos juntos, compor e trocar sobre música mesmo, e em um desses encontros saiu Vendo o Mundo do Topo. Começamos a produzir de imediato e ficamos dois meses nisso, revela a banda sobre o processo de produção do single.

Para os fãs que não veem a hora de ter mais um gostinho do que será esse novo álbum de estúdio, a Fuze revelou em primeira mãe que logo mais irão lançar mais uma música - segundo os artistas, eles só precisam definir mais alguns detalhes e ela estará disponível para o mundo! Ainda mais, para os fãs que sonham em ver o grupo ao vivo, mas ainda não tiveram a oportunidade, a hora está chegando. A banda conta estar em uma missão de abranger o cenário para fora do Rio de Janeiro e tocar em diversos outros estados.